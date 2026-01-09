Das Notquartier der Stadt Halle im Haus der Wohnhilfe bleibt in diesen Tagen durchgehend geöffnet. Auch weitere Einrichtungen sind auf die Kälte vorbereitet und bieten Unterstützung an. Wie viele warme Schlafplätze es gibt und worum der Leiter der Wärmestube die Hallenser bittet.

Was tun Obdachlose in Halle bei der Kälte? So können auch die Hallenser helfen

Eine obdachlose Frau schiebt ihr Hab und Gut in einem Einkaufswagen (Symbolbild). In Halle gibt es mehrere Hilfsangebote für wohnungslose Menschen.

Halle (Saale)/MZ. - In den nächsten Tagen und Nächten soll es besonders kalt werden. Mehrere Einrichtungen in Halle haben sich deshalb darauf vorbereitet, obdachlose Menschen noch mehr zu unterstützen, als sonst. Worum die Hallenser gebeten werden und wo Obdachlose mit Unterstützung der Stadt einen Schlafplatz finden.