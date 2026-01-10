EIL
Katastrophenschutz in Halle Das steckt hinter dem rätselhafte Sirenenalarm am Samstagabend in Halle
Am Samstagabend lösten alle Sirenen in Halle aus. Gefahr bestand laut Feuerwehr aber nicht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Aktualisiert: 11.01.2026, 12:00
Halle (Saale)/MZ - Ein flächendeckender Sirenenalarm hat am späten Samstagabend gegen 22 Uhr zahlreiche Menschen in Halle verunsichert. In nahezu allen Stadtteilen lösten zeitgleich die Katastrophenschutzsirenen aus. Teilweise war über die Sirenen auch eine Durchsage zu hören, in der von einem „Lockdown“ die Rede gewesen sein soll.