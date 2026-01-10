Am Samstagabend lösten alle Sirenen in Halle aus. Gefahr bestand laut Feuerwehr aber nicht. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.

Das steckt hinter dem rätselhafte Sirenenalarm am Samstagabend in Halle

Am Samstagabend gegen 22 Uhr lösten plötzlich alle Sirenen im Stadtgebiet von Halle aus. Ein Notfall lag aber nicht vor. Noch in der Nacht begann die Aufarbeitung des Fehlalarms.

Halle (Saale)/MZ - Ein flächendeckender Sirenenalarm hat am späten Samstagabend gegen 22 Uhr zahlreiche Menschen in Halle verunsichert. In nahezu allen Stadtteilen lösten zeitgleich die Katastrophenschutzsirenen aus. Teilweise war über die Sirenen auch eine Durchsage zu hören, in der von einem „Lockdown“ die Rede gewesen sein soll.