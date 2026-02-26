Der Ballenstedter Ortsteil Rieder feiert 2026 sein 1090-jähriges Bestehen. Höhepunkt soll ein großer Festumzug sein, doch die Sicherheitsauflagen werden zur Herausforderung: 30 Kreuzungsbereiche müssten gesperrt werden. Der Ortsbürgermeister präsentiert jetzt eine Alternative.

Ein Festumzug - hier 2016 zur 1080-Jahr-Feier - soll der Höhepunkt des Jubiläumsfestes 2026 in Rieder sein.

Rieder/MZ. - Er findet nur alle zehn Jahre statt und soll 2026 der Höhepunkt der 1090-Jahr-Feier in Rieder werden: der Festumzug. Seine Vorbereitung ist allerdings nicht ganz unkompliziert, Hintergrund sind die erhöhten Sicherheitsauflagen, die mittlerweile für Großveranstaltungen gelten. „Wir haben 30 Kreuzungsbereiche, die wir absichern müssen“, gibt Ortsbürgermeister Norbert Küster einen Überblick, wie aufwändig die Schutzmaßnahmen entlang der Route durch den Ballenstedter Ortsteil sein können. 120 Helfer müssten dafür eingesetzt werden. „Wenn wir das so machen, haben wir keinen mehr für den Umzug.“