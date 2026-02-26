Einem 26-Jährigem aus Wittenberg droht die Psychiatrie. Der Verteidiger hält die Sachverständige für befangen.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Statt Plädoyers und Urteil gab es Stoff für eine ausführliche Beratung: Im Sicherungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Wittenberger vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat Verteidiger Volker Gößling am Mittwoch den Antrag gestellt, die forensisch-psychiatrische Sachverständige wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.