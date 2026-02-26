weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Dessau-Roßlau: Anwalt will Gutachterin ablehnen

Sicherungsverfahren vor dem Landgericht Dessau-Roßlau Anwalt will Gutachterin ablehnen

Einem 26-Jährigem aus Wittenberg droht die Psychiatrie. Der Verteidiger hält die Sachverständige für befangen.

Von Andreas Behling 26.02.2026, 13:00
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/Dessau/MZ. - Statt Plädoyers und Urteil gab es Stoff für eine ausführliche Beratung: Im Sicherungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Wittenberger vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat Verteidiger Volker Gößling am Mittwoch den Antrag gestellt, die forensisch-psychiatrische Sachverständige wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.