In Köthen hat sich ein Unbekannter aus dem Staub gemacht, als er beobachtet wurde. Zurückgelassen hat er eine weiße Metalltür.

Die Polizei in Köthen sucht nach dem Eigentümer einer Tür.

Köthen. – Die Polizei Anhalt-Bitterfeld sucht derzeit nach dem Eigentümer einer weißen Metalltür, die von einem mutmaßlichen Dieb in der Nacht zu Donnerstag in Köthen zurückgelassen wurde.

Demnach hatten zwei Zeugen in der Edderitzer Straße einen Radfahrer bemerkt, der die Tür auf einem Anhänger transportierte, teilt die Polizei mit.

Mutmaßlicher Dieb lässt Tür in Köthen zurück und flüchtet

Als der Radfahrer die zwei Männer erblickte, habe er das Fahrrad samt Tür zurückgelassen. Er sei anschließend in eine nahegelegene Gartenanlage geflüchtet. Den Angaben zufolge konnte der Flüchtige bei einer anschließenden Suche in der näheren Umgebung nicht gefunden werden.

Diese Tür wurde von einem Unbekannten in Köthen zurückgelassen. (Foto: Polizei)

Es wird davon ausgegangen, dass die Tür gestohlen wurde, heißt es dazu. Daher sucht die Polizei nach einem möglichen Tatort beziehungsweise einer geschädigten Person.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 entgegen.