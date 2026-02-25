Der Streit um das Fassungsvermögen der neuen Gelben Tonnen in Mansfeld-Südharz geht weiter. Die AfD wollte die Ausnahme für die Gelben Säcke verlängern und bestand auf einer Abstimmung, fand aber keine Mehrheit.

Darum ist der AfD-Antrag zum Verpackungsmüll in Mansfeld-Südharz im Kreistag gescheitert

Gelbe Tonnen und daneben Gelbe Säcke - das geht in Mansfeld-Südharz nur noch bis Ende März.

Sangerhausen/MZ. - Bei der Gelben Tonne gehen die Meinungen in Mansfeld-Südharz auseinander. Die einen kriegen ihren Leichtverpackungsmüll in den neuen Tonnen genau so unter wie früher in den Gelben Säcken, die anderen nicht. Bis Ende März leert das Unternehmen PreZero im Auftrag des Dualen Systems Deutschland (DSD) nicht nur alle vier Wochen die Gelben Tonnen, sondern nimmt auch Gelbe Säcke mit.