Mehrjähriges Mammutvorhaben Freyburger Jahn-Museum zieht vor Generalsanierung um - und viele packen kräftig mit an
Im Geburtshaus des Turnvaters in Freyburg nimmt bald die mehrjährige Generalsanierung ihren Lauf. Davor müssen Fundus, Schauobjekte und Ausstattung raus. Doch das Museumsteam ist nicht allein.
Aktualisiert: 26.02.2026, 16:36
Freyburg - Wenn eine Familie umzieht, ist das schon ein Kraftakt. Wenn ein Museum mit seinem Fundus, wertvollen Ausstellungsstücken und der notwendigen Büro-Ausstattung die Kisten packt, kommt das einer Mammutaufgabe gleich.