Im Geburtshaus des Turnvaters in Freyburg nimmt bald die mehrjährige Generalsanierung ihren Lauf. Davor müssen Fundus, Schauobjekte und Ausstattung raus. Doch das Museumsteam ist nicht allein.

Freyburger Jahn-Museum zieht vor Generalsanierung um - und viele packen kräftig mit an

Packen beim Umzug des Freyburger Jahn-Museums kräftig mit an: Jörg Müller (l.), Leiter der Jahn-Sekundarschule, und Jörg Schneider, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins des Freyburger Freibades.

Freyburg - Wenn eine Familie umzieht, ist das schon ein Kraftakt. Wenn ein Museum mit seinem Fundus, wertvollen Ausstellungsstücken und der notwendigen Büro-Ausstattung die Kisten packt, kommt das einer Mammutaufgabe gleich.