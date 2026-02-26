weather wolkig
Mehrjähriges Mammutvorhaben Freyburger Jahn-Museum zieht vor Generalsanierung um - und viele packen kräftig mit an

Im Geburtshaus des Turnvaters in Freyburg nimmt bald die mehrjährige Generalsanierung ihren Lauf. Davor müssen Fundus, Schauobjekte und Ausstattung raus. Doch das Museumsteam ist nicht allein.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 26.02.2026, 16:36
Packen beim Umzug des Freyburger Jahn-Museums kräftig mit an: Jörg Müller (l.), Leiter der Jahn-Sekundarschule, und Jörg Schneider, stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Fördervereins des Freyburger Freibades. (Foto: Torsten Biel)

Freyburg - Wenn eine Familie umzieht, ist das schon ein Kraftakt. Wenn ein Museum mit seinem Fundus, wertvollen Ausstellungsstücken und der notwendigen Büro-Ausstattung die Kisten packt, kommt das einer Mammutaufgabe gleich.