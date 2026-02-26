weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Nach einer positiven Machbarkeitsstudie beabsichtigt Sachsen-Anhalt erstmals die Reaktivierung einer stillgelegten Bahnstrecke für den Personenverkehr. Doch es gibt einen Haken.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 26.02.2026, 18:11
Einsames Gleis: Die Strecke Bitterfeld-Stumsdorf wird derzeit nur vereinzelt für Güterverkehr genutzt.
Einsames Gleis: Die Strecke Bitterfeld-Stumsdorf wird derzeit nur vereinzelt für Güterverkehr genutzt. (Foto: Kehrer)

Halle/Köthen/MZ. - Sie würde zentrale Industriestandorte im Land besser erschließen und zahlreichen Pendlerinnen und Pendlern eine Alternative zum Auto bieten – eine direkte S-Bahn-Linie von Köthen über Bitterfeld nach Leipzig.