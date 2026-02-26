Nach einer positiven Machbarkeitsstudie beabsichtigt Sachsen-Anhalt erstmals die Reaktivierung einer stillgelegten Bahnstrecke für den Personenverkehr. Doch es gibt einen Haken.

So soll die S-Bahn nach Köthen kommen

Einsames Gleis: Die Strecke Bitterfeld-Stumsdorf wird derzeit nur vereinzelt für Güterverkehr genutzt.

Halle/Köthen/MZ. - Sie würde zentrale Industriestandorte im Land besser erschließen und zahlreichen Pendlerinnen und Pendlern eine Alternative zum Auto bieten – eine direkte S-Bahn-Linie von Köthen über Bitterfeld nach Leipzig.