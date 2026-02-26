Die Schadstoff-Konzentration überschritt 2026 in Bernburg den Grenzwert am dritthäufigsten unter 354 Messstationen. Luftqualität ist laut Google-Tochter oft sehr schlecht. Was zu den Ursachen bekannt ist und was nicht.

In diesem Jahr schon zehn Tage Feinstaub-Alarm in Bernburg

Laut Google-Tochter Breezometer war am Abend des 5. Februar nirgendwo in den neuen Bundesländern die Luftqualität schlechter als in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Bernburg teilt sich den dritten Platz mit Großstädten wie Berlin (Frankfurter Allee) und München. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht. Das Ranking des Umweltbundesamtes zeigt nämlich auf, wie oft die Feinstaubkonzentration PM₁₀ in diesem Jahr den Grenzwert von 50 Mikrogramm je Kubikmeter überschritt. In Bernburg passierte das bereits zehn Mal. Unter den insgesamt 354 bundesweiten Messstationen schnitten nur Berlin (Silbersteinstraße/14 Mal) und Passau (Angerstraße/11 Mal) noch schlechter ab.