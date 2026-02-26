Margot und Gerd Koltzenburg aus Wörlitz feiern ihre Gnadenhochzeit. Was die beiden in 70 Jahren Ehe gemeinsam erlebt haben.

Am Mittwoch ist Margot und Gerd Koltzenburg in Wörlitz zur Gnadenhochzeit gratuliert worden.

Wörlitz/MZ. - Es ist 70 Jahre her, dass sich Margot und Gerd Koltzenburg das Ja-Wort gegeben haben. In Wörlitz war das, am 25. Februar 1956, und zwar gleich zwei Mal. Das eine Mal standesamtlich, das andere in der Kirche, erinnern sich die beiden. Am Mittwoch war es Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch (CDU), die dem Jubelpaar – sie ist 90, er 95 Jahre alt – ihre Glückwünsche übermittelt.