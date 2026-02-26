In Gerbstedt haben Architekturstudenten der Fachhochschule Erfurt kreative Ideen für nachhaltigen und altersgerechten Holzbau vorgestellt. Auf Basis persönlicher Gespräche mit Senioren entstanden Modelle, die barrierefreie Wohnkonzepte und neue Begegnungsräume aufzeigen.

Die Modelle, die die Erfurter Studenten angefertigt hatten, gingen durch die Reihen der Gäste und wurden begutachtet.

Gerbstedt/MZ - Gespannt hörte Marion Korona den Ausführungen der Architekturstudenten der Fachhochschule Erfurt bei der Präsentation in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Gerbstedt zu. Das Thema der Arbeiten lautete: „Nachhaltiger Holzbau für ein selbstbestimmtes Leben“. Zwei der Studentinnen hatten sich in ihren Entwürfen intensiv mit dem Grundstück der 77‑jährigen Gerbstedterin befasst, um Ideen zu entwickeln, wie man nachhaltig den Wohnraum altersgerecht umbauen kann.