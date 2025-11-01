Architektur trifft in Gerbstedt Lebenswirklichkeit Barrierefrei mit Holzresten: Netzwerkprojekt startet in Gerbstedt
Kaffee, Kuchen und kreative Ideen: In Gerbstedt treffen Architekturstudenten auf echte Herausforderungen. Doch wie lassen sich barrierefreie Lösungen umsetzen, wenn der Platz knapp und die Kosten hoch sind?
01.11.2025, 19:00
Gerbstedt/MZ - Die Kaffeetassen dampfen schon, als die Architekturstudenten der Fachhochschule Erfurt gemeinsam mit ihrem Professor Markus Lager in der DRK-Begegnungsstätte in Gerbstedt Platz nehmen inmitten der Senioren. Der erste Arbeitsbesuch beginnt nicht mit Plänen und Skizzen, sondern an einem gedeckten Tisch voller Kaffee und Kuchen.