Kaffee, Kuchen und kreative Ideen: In Gerbstedt treffen Architekturstudenten auf echte Herausforderungen. Doch wie lassen sich barrierefreie Lösungen umsetzen, wenn der Platz knapp und die Kosten hoch sind?

Studenten der FH Erfurt waren zu Gast in der Begegnungsstätte der Volkssolidiarität in Gerbstedt, um ein Projekt vorzustellen.

Gerbstedt/MZ - Die Kaffeetassen dampfen schon, als die Architekturstudenten der Fachhochschule Erfurt gemeinsam mit ihrem Professor Markus Lager in der DRK-Begegnungsstätte in Gerbstedt Platz nehmen inmitten der Senioren. Der erste Arbeitsbesuch beginnt nicht mit Plänen und Skizzen, sondern an einem gedeckten Tisch voller Kaffee und Kuchen.