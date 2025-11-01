Die Goethestadt Bad Lauchstädt weiht das neue Gerätehaus in Milzau ein. Doch bei den Feuerwehren der Kommune gibt es noch mehr Neuheiten, wie Stadtwehrleiter Stefan Thielmann erklärt.

Pfarrer Andreas Börner weiht das neue Gerätehaus in Milzau und mehrere Fahrzeuge.

Milzau/MZ. - Etwa 500 Gäste kamen am Donnerstagabend auf den alten Bauhof in Milzau. Lokalpolitiker, Kameraden aus Nachbarwehren und Einwohner wollten der feierlichen Einweihung des neuen Gerätehauses für die (demnächst fusionierte) Feuerwehr Milzau-Klobikau beiwohnen. 2,2 Millionen Euro hatte die Goethestadt dafür an der Burgstadener Straße investiert, 750.000 Euro davon aus Fördermitteln. Doch der Neubau war nicht die einzige Großinvestition in den Brandschutz der Goethestadt, dem der Pfarrer an diesem Abend seinen Segen verlieh.