Der Betrieb von Abwasseranlagen „frisst“ viel teure Energie. Doch die Weißenfelser Abwasseranstalt hat einen Plan, um das Klärwerk wirtschaftlicher zu betreiben.

Wie Weißenfelser Klärwerk mehr Strom selbst produzieren will

Ein Blick auf das Weißenfelser Klärwerk

Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser Abwasseranstalt will im Klärwerk künftig mehr Strom selbst produzieren und die Anlage damit auf lange Sicht wirtschaftlicher betreiben. Darüber hat Mario Pöschmann, Vorstand der Abwasserbeseitigung Weißenfels, informiert.