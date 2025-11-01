weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Abwasserentsorgung: Wie Weißenfelser Klärwerk mehr Strom selbst produzieren will

Der Betrieb von Abwasseranlagen „frisst“ viel teure Energie. Doch die Weißenfelser Abwasseranstalt hat einen Plan, um das Klärwerk wirtschaftlicher zu betreiben.

Von Andreas Richter 01.11.2025, 17:00
Ein Blick auf das Weißenfelser Klärwerk
Ein Blick auf das Weißenfelser Klärwerk Foto: Andreas Stedtler

Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser Abwasseranstalt will im Klärwerk künftig mehr Strom selbst produzieren und die Anlage damit auf lange Sicht wirtschaftlicher betreiben. Darüber hat Mario Pöschmann, Vorstand der Abwasserbeseitigung Weißenfels, informiert.