Abwasserentsorgung Wie Weißenfelser Klärwerk mehr Strom selbst produzieren will
Der Betrieb von Abwasseranlagen „frisst“ viel teure Energie. Doch die Weißenfelser Abwasseranstalt hat einen Plan, um das Klärwerk wirtschaftlicher zu betreiben.
01.11.2025, 17:00
Weißenfels/MZ. - Die Weißenfelser Abwasseranstalt will im Klärwerk künftig mehr Strom selbst produzieren und die Anlage damit auf lange Sicht wirtschaftlicher betreiben. Darüber hat Mario Pöschmann, Vorstand der Abwasserbeseitigung Weißenfels, informiert.