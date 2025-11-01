Am Edeka-Markt von Roland Höhne in Jessen ist am Donnerstagabend ein Halloween-Höhenfeuerwerk gezündet worden. Das kam bei den Besuchern gut an.

Jessen. - „Ich bin der kleine Geist von nebenan und will an deine Süßigkeiten ran.“ Dieser Spruch wird am Donnerstagnachmittag für die Halloween-Tour in Battin ausgegeben. Der Heimatverein lädt traditionell dazu ein. Viele Kinder und auch die Erwachsenen hatten sich dem am nächsten Tag bevorstehenden Anlass gebührend verkleidet. Etliche Hexen waren darunter.