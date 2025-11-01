HalloWeen in Jessen Viel Süßes und Lichter am Himmel
In etlichen Orten und Einrichtungen wird Halloween gefeiert.
Aktualisiert: 01.11.2025, 18:39
Jessen. - „Ich bin der kleine Geist von nebenan und will an deine Süßigkeiten ran.“ Dieser Spruch wird am Donnerstagnachmittag für die Halloween-Tour in Battin ausgegeben. Der Heimatverein lädt traditionell dazu ein. Viele Kinder und auch die Erwachsenen hatten sich dem am nächsten Tag bevorstehenden Anlass gebührend verkleidet. Etliche Hexen waren darunter.