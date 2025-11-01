weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Halloween: Viel Süßes und Lichter am Himmel

HalloWeen in Jessen Viel Süßes und Lichter am Himmel

In etlichen Orten und Einrichtungen wird Halloween gefeiert.

Von Klaus Adam Aktualisiert: 01.11.2025, 18:39
Am Edeka-Markt von Roland Höhne in Jessen ist am Donnerstagabend ein Halloween-Höhenfeuerwerk gezündet worden. Das kam bei den Besuchern gut an.
Am Edeka-Markt von Roland Höhne in Jessen ist am Donnerstagabend ein Halloween-Höhenfeuerwerk gezündet worden. Das kam bei den Besuchern gut an. (Foto: Klaus Adam)

Jessen. - „Ich bin der kleine Geist von nebenan und will an deine Süßigkeiten ran.“ Dieser Spruch wird am Donnerstagnachmittag für die Halloween-Tour in Battin ausgegeben. Der Heimatverein lädt traditionell dazu ein. Viele Kinder und auch die Erwachsenen hatten sich dem am nächsten Tag bevorstehenden Anlass gebührend verkleidet. Etliche Hexen waren darunter.