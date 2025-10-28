Seit vier Jahren ist die Fusion der Feuerwehren von Klobikau und Milzau beschlossene Sache. Nun können sie ihr neues gemeinsames Gerätehaus beziehen. Das hat einige Besonderheiten zu bieten. Davon können sich auch die Einwohner in dieser Woche ein Bild machen.

Die Fahrzeuge passen in die neue Garage, versichern Stadtwehrleiter Stefan Thielmann und Ortswehrleiter Daniel Schäfer (r.).

Milzau/Klobikau/MZ. - Spätestens, wenn man das erste gemeinsame Heim bezieht, wird's ernst in einer Beziehung. Für die Brandschützer aus Milzau und Klobikau ist es bald soweit. An diesem Donnerstag erhalten sie ihr „Hochzeitsgeschenk“ von der Goethestadt Bad Lauchstädt: Mit einem Festakt wird das neue Gerätehaus auf dem alten Bauhof in Milzau übergeben.