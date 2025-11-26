Vor allem der vierwöchige Abfuhrrhythmus und die Festlegung der Größen der Gelben Tonne ab 2026 sorgen in Mansfeld-Südharz weiter für massive Kritik. Welche Probleme die Bürger damit haben und welche Übergangslösung sich der Entsorger PreZero hat einfallen lassen.

Nach Kritik an Gelber Tonne - Entsorger PreZero verkündet Übergangslösung für Mansfeld-Südharz

Für einige Bürger in Mansfeld-Südharz dürfte die Gelbe Tonne künftig nicht reichen.

Sangerhausen/MZ. - Zig Mails hat Martin Marche aus Sangerhausen in den vergangenen Wochen geschrieben. Doch sein Frust ist geblieben. „So wie die Gelbe Tonne nun geplant ist, ist das eine Verschlechterung für die Bürger“, sagt der 63-Jährige. „Eigentlich“, so Marche, „müsste man wegen Nötigung klagen“.