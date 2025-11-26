„Mein Lebenswerk am Boden“ Vier Herzinfarkte, ein Schlaganfall und ein brutaler Raub: Otto Körnig sagt Weihnachtsrevue ab
Mit einer spektakulären Pferde-Revue wollte sich Otto Körnig kurz vor Weihnachten aus dem Reiter-Business zurückziehen. Doch daraus wird nichts. Körnig trifft die Absage tief.
Aktualisiert: 26.11.2025, 14:49
Mosigkau/Prussendorf/MZ. - Ein Leben für die Pferde – das führt der Mosigkauer Otto Körnig seit über 70 Jahren. Schon als Kind haben es ihm die Tiere angetan, in jeder freien Minute reitet er, bestreitet später Turniere und züchtet schließlich auch selbst Pferde.