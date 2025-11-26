Mit einer spektakulären Pferde-Revue wollte sich Otto Körnig kurz vor Weihnachten aus dem Reiter-Business zurückziehen. Doch daraus wird nichts. Körnig trifft die Absage tief.

Vier Herzinfarkte, ein Schlaganfall und ein brutaler Raub: Otto Körnig sagt Weihnachtsrevue ab

Otto Körnig wollte das letzte Mal eine Weihnachtsrevue veranstalten. Doch die musste er nun absagen.

Mosigkau/Prussendorf/MZ. - Ein Leben für die Pferde – das führt der Mosigkauer Otto Körnig seit über 70 Jahren. Schon als Kind haben es ihm die Tiere angetan, in jeder freien Minute reitet er, bestreitet später Turniere und züchtet schließlich auch selbst Pferde.