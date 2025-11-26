weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Versicherungsservice im Harz: 30 Jahre Allianz Bollmann – und ein neues Büro in der Welterbestadt Quedlinburg

Versicherungsservice im Harz 30 Jahre Allianz Bollmann – und ein neues Büro in der Welterbestadt Quedlinburg

Die Allianz-Vertretung Bollmann aus Ditfurt eröffnet ein Zweitbüro in einem denkmalgeschützten Stadthaus in Quedlinburg.

26.11.2025, 14:15
Die Allianz-Vertretung Bollmann aus Ditfurt eröffnet ein Zweitbüro in der Bahnhofstraße in Quedlinburg.
Die Allianz-Vertretung Bollmann aus Ditfurt eröffnet ein Zweitbüro in der Bahnhofstraße in Quedlinburg. Foto: Sonnemann

Ditfurt/Quedlinburg/MZ/son. - Den blauen Teppich rutschfest verlegen und neu gestrichene Elemente der alten Apothekenmöbel wieder an diesen befestigt – nachdem die Handwerker ihre letzten Aufgaben vollendet hatten, konnte das neue Versicherungsbüro von Andreas und Katrin Bollmann eingerichtet werden. Die Ditfurter haben ein Zweitbüro in einem Quedlinburger Stadthaus eröffnet.