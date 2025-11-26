weather starkbewoelkt
  4. Schulentwicklung Verbandsgemeinde „Goldene Aue“: Bis 2032 müssen die „Störche“ für Nachwuchs für die Grundschule Oberröblingen sorgen

Die Verbandsgemeinde Goldene Aue hat zwei Grundschulen in Wallhausen und Kelbra. Die Schülerzahlen sind gut, aber in Kelbra muss saniert werden.

Von Steffi Rohland 26.11.2025, 14:15
Die Burggrundschule in Kelbra. Laut Schulentwicklungsplanung ist der Bestand gesichert. Aber die Gebäude müssen saniert werden. (Foto: Maik Schumann)

Edersleben/MZ. - Wie wirken sich die rückgängigen Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ auf die Grundschulen aus? Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ist Schulträger von zwei Grundschulen.