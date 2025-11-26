Schulentwicklung Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ Bis 2032 müssen die „Störche“ für Nachwuchs für die Grundschule Oberröblingen sorgen
Die Verbandsgemeinde Goldene Aue hat zwei Grundschulen in Wallhausen und Kelbra. Die Schülerzahlen sind gut, aber in Kelbra muss saniert werden.
Edersleben/MZ. - Wie wirken sich die rückgängigen Kinderzahlen in den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ auf die Grundschulen aus? Die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ ist Schulträger von zwei Grundschulen.