Stedten macht Wellen und jetzt auch Dampf: Was früher nur Hotelgästen vorbehalten war, ist heute ein echter Geheimtipp sogar in Halle. Doch warum stapelte sich in der Sauna jahrelang Kleinkram? Und was hat den Verein Aqua Fit dazu gebracht, alles umzukrempeln?

Dennis Hillert vom Verein Aqua Fit. Normalerweise steht er nicht am Tresen, sondern leitet Schwimmkurse oder Aqua-Fitnesskurse an.

Stedten/MZ - Was früher nur Hotelgästen vorbehalten war, ist heute ein echter Geheimtipp: Die Schwimmhalle und die Sauna im „Gasthof und Hotel Zahn“ in Stedten sind zurück – für alle. Der Verein Aqua Fit hat den Spa-Bereich übernommen und sorgt für Bewegung und Entspannung im Seegebiet Mansfelder Land: Schwimmkurse für Kita-Kinder, Aquagymnastik für Erwachsene und seit diesem Sommer auch heiße Stunden in drei verschiedenen Saunen.