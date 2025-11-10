Wohin kann ich mich bei Problemen wenden? Kann ich die Behältergröße oder den Abfuhrrhythmus noch ändern? Was kostet die Gelbe Tonne? Dieser Tage werden die Gelben Tonnen in Mansfeld-Südharz ausgeliefert und es stellen sich viele Fragen. Diese wurden nun beantwortet.

Sie ist da - und nun? Fragen und Antworten rund um die Gelbe Tonne in Mansfeld-Südharz

Manche Bürger werfen in Mansfeld-Südharz bereits ihren Verpackungsmüll in die Gelben Tonnen. Doch das ist falsch.

Sangerhausen/MZ. - Und dann ist sie plötzlich da. Dieser Tage bekommen viele Haushalte im Landkreis Mansfeld-Südharz die Gelbe Tonne zugestellt, bis Ende des Jahres sollen alle im Landkreis versorgt sein. Und nun? Einige werfen sofort ihre Verpackungsabfälle in die Tonne, doch das ist falsch. Hier sind die wichtigsten Fakten rund um die Gelbe Tonne.