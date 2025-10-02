Müll in Mansfeld-Südharz Bald geht es los: Wann die Gelben Tonnen in Mansfeld-Südharz zu den Bürgern nach Hause geliefert werden
Ab Januar wird der Leichtverpackungsmüll im Landkreis überall nur noch in den Gelben Tonnen gesammelt. Wann die Gelben Tonnen zu den Bürgern nach Hause kommen, steht schon fest - lange müssen sie nicht mehr warten.
Aktualisiert: 02.10.2025, 19:22
Sangerhausen/MZ. - Ab Januar sind die Gelben Säcke im Landkreis Mansfeld-Südharz Geschichte. Dafür werden flächendeckend die Gelben Tonnen eingeführt. Soweit, so klar - auch wenn das Thema nicht unumstritten ist. Allerdings sind für die Bürger noch einige Fragen offen – zum Beispiel, ab wann die Tonnen eigentlich angeliefert werden.