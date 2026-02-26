Monika Ludwig soll nicht länger VG-Bürgermeisterin sein. Das hat der An-der-Finne-Rat mit einer satten Mehrheit beschlossen. Was passiert, wenn sie das Ergebnis nicht annimmt?

Der entscheidene Moment: Der Rat der VG An der Finne beschließt in Eckartsberga das Abwahlverfahren gegen Monika Ludwig (r.). Die Verbandsgemeindebürgermeisterin musste dazu wegen Mitwirkungsverbots vom Tisch abrücken. Die Sitzung wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern verfolgt.

Eckartsberga. - Am Ende war das Ergebnis deutlich, so deutlich, dass Monika Ludwig selbst davon überrascht schien. Sichtlich geschockt nahm sie es zur Kenntnis. Im Eckartsbergaer Rathaus ist am Mittwochabend in einer zügigen und von großem Publikumsinteresse begleiteten Sitzung des Verbandsgemeinderates (VG) An der Finne ein sehr seltenes Verfahren eingeleitet worden: Die Abwahl der VG-Bürgermeisterin. 16 Mitglieder des Rates hatten vorab einen entsprechenden Antrag eingereicht, genau so viele waren es letztlich, die es mit ihrem Ja-Votum auf den Weg brachten. Bei nur drei Gegenstimmen und null Enthaltungen war die notwendige Dreiviertelmehrheit für diesen tiefgreifenden Beschluss gegeben.