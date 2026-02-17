Chefin der An-der-Finne-VG droht ein Verfahren, an dessen Ende sie ihre Leitungsfunktion aufgeben müsste. Eine erste Entscheidung fällt nächste Woche zur Ratssitzung in Eckartsberga.

Nächsten Mittwoch entscheidet der Verbandsgemeinderat An der Finne in Eckartsberga, ob ein Abwahlverfahren gegen VG-Chefin Monika Ludwig zustande kommt oder nicht.

Bad Bibra/Naumburg. - Monika Ludwig (parteilos) ist seit elf Jahren Leiterin der Verbandsgemeinde An der Finne – am 25. Februar wird eine Sitzung des VG-Rates in Eckartsberga zeigen, ob sie das auch bleiben kann. Der schwelende Konflikt mit dem Gremium wird dann einen neuen Höhepunkt erreichen: die mögliche Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen die VG-Chefin.