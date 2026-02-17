Verbandsgemeinde An der Finne Wird Bürgermeisterin Ludwig abgewählt?
Chefin der An-der-Finne-VG droht ein Verfahren, an dessen Ende sie ihre Leitungsfunktion aufgeben müsste. Eine erste Entscheidung fällt nächste Woche zur Ratssitzung in Eckartsberga.
Aktualisiert: 17.02.2026, 17:18
Bad Bibra/Naumburg. - Monika Ludwig (parteilos) ist seit elf Jahren Leiterin der Verbandsgemeinde An der Finne – am 25. Februar wird eine Sitzung des VG-Rates in Eckartsberga zeigen, ob sie das auch bleiben kann. Der schwelende Konflikt mit dem Gremium wird dann einen neuen Höhepunkt erreichen: die mögliche Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen die VG-Chefin.