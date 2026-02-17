Stadtarchiv und Zekiwa Zeitz Zeitzer Stadtarchiv ist längst im Zekiwa-Gebäude angekommen: Gibt es einen offiziellen Eröffnungstermin?
Das Team im Zeitzer Stadtarchiv, das sich seit rund einem Jahr im sanierten ehemaligen Zekiwa-Produktionsgebäude befindet, hat alle Hände voll zu tun. Auch für die Eröffnung.
Zeitz/MZ. - „Ich möchte wissen, wann das Zeitzer Stadtarchiv endlich offiziell für die Bürger eröffnet wird.“ Diese Frage stellt nicht nur Horst Doubek. Viele Leser fragen danach.