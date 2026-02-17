Eine siebenköpfige Wohngemeinschaft will sich nicht aus ihrer Wohnung klagen lassen. Dafür gibt es Solidaritätsbekundungen vor dem Gericht. Und ein Angebot im Gerichtssaal, welches sie doch noch zum Auszug bewegen soll.

Demo vor dem Amtsgericht: Wohngemeinschaft in der Ulestraße in Halle wehrt sich gegen Räumungsklage

Vor dem Amtsgericht gab es eine Solidaritätskundgebung, drinnen wehrte sich eine siebenköpfige WG aus der Ulestraße gegen eine Räumungsklage.

Halle (Saale)/MZ. - Die Protestbewegung gegen Entmietungen in Halle hat eine neue Adresse. Erinnert sei an die Gruppe „Stein 34 bleibt“, die sich für die Mieter in der Großen Steinstraße 34 eingesetzt hatte. „U7 bleibt“ stand nun auf einem großen Banner, das am Dienstag vor dem Amtsgericht Halle gezeigt wurde.