Podcast vor der TV-Show „Wetten, dass ...?“ in Halle: Das sagen eine Hotel-Legende und der Stadtmarketing-Chef zur Läster-Attacke der Kaulitz-Brüder
Bill und Tom Kaulitz machen sich Gedanken, wo sie in Halle übernachten können? In ihrem Podcast zeigen die beiden Musiker, die bald „Wetten, dass ...?“ moderieren sollen, dass sie nichts über Halle wissen. Dabei haben hier schon ganz andere ganz große Stars übernachtet. Wo sich Schlager-König Roland Kaiser im Juni einquartiert und wer den Brüdern ein Zimmer mit Pool und Sauna anbietet.
Halle (Saale)/MZ. - Ende Januar knallten in Halle die Sektkorken. Die TV-Kultshow „Wetten, dass ...?“ kehrt am 5. Dezember zurück - und die erste Sendung nach der Ära Thomas Gottschalk kommt aus der Händelstadt. Moderatoren sind die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz. Jetzt haben die gebürtigen Magdeburger aber in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ über Halle gelästert. Die Reaktionen folgen prompt.