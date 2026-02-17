Sie ist erst 25 – und übernimmt jetzt im Polizeirevier Harz das Ruder als Pressesprecherin. Julia Heitmann bringt nicht nur Top-Abschlüsse, sondern auch WM‑Medaillen aus Kanada und Alabama mit. Was hinter ihrer beeindruckenden Karriere steckt.

Halberstadt. - Arzt, Lehrer, Wissenschaftler oder Experte in Metall- und Holzbearbeitung: Junge Menschen „stolpern“ – wenn es um ihren künftigen Beruf geht – mitunter etwas länger durch den beruflichen Gemüsegarten bis sie „ihren“ passenden Job gefunden haben. Was angesichts der Vielzahl beruflicher Perspektiven völlig okay ist. Ganz anders Julia Heitmann: Die heute 25-Jährige wusste schon immer, was es bei ihr mal beruflich werden soll: „Egal, ob Fasching, Girls Day oder Praktika – es war stets die Polizei“, berichtet sie.