Integrationspreisgewinnerinnen aus dem Burgenlandkreis Rassismus von In- und Ausländern: Welche Erfahrungen zwei Weißenfelser Flüchtlingshelferinnen gemacht haben
Migranten stoßen in Weißenfels und im Burgenlandkreis recht häufig auf Ablehnung - von Deutschen, aber auch von anderen hier lebenden Ausländern. Darüber berichten zwei Weißenfelserinnen.
13.02.2026, 10:00
Weißenfels/MZ. - Eine Wohnung oder einen Arzttermin nicht zu bekommen, nur weil man ein Kopftuch trägt oder rein optisch nicht „typisch deutsch“ aussieht: Diese traurige Form des Alltagsrassismus scheint in Weißenfels, dem Burgenlandkreis und generell in Deutschland immer noch recht weit verbreitet zu sein. Und er kommt nicht nur von Deutschen, sondern auch von hier lebenden Ausländern, wie Bahara Noorzai und Baran Jarjis Shaker erzählen.