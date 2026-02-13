weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. 24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Eil
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Tödliches Unglück 24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Gegen 3 Uhr morgens ist am Freitag ein 24-Jähriger bei einem Arbeitsunfall bei Helbra ums Leben gekommen. Kollegen fanden den jungen Mann auf dem Boden. Rettungsmaßnahmen konnten ihm nicht mehr helfen.

Von DUR/MZ/dpa Aktualisiert: 13.02.2026, 10:02
In der Nähe von Helbra ist ein 24-Jähriger am frühen Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall gestorben.
In der Nähe von Helbra ist ein 24-Jähriger am frühen Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall gestorben. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben. - Ein 24-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in der Nähe von Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen, wie die Polizei meldet.