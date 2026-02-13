Eil
Tödliches Unglück 24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
Gegen 3 Uhr morgens ist am Freitag ein 24-Jähriger bei einem Arbeitsunfall bei Helbra ums Leben gekommen. Kollegen fanden den jungen Mann auf dem Boden. Rettungsmaßnahmen konnten ihm nicht mehr helfen.
Aktualisiert: 13.02.2026, 10:02
Eisleben. - Ein 24-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in der Nähe von Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen, wie die Polizei meldet.