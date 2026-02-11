Bereits 2023 kam es beim Festival "Sputnik Spring Break" in Pouch zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung fand die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Im Mai 2023 ist einer Frau beim Sputnik Spring Break Festival in Pouch an die Brust gefasst worden.

Bitterfeld. – Nach einem sexuellen Übergriff auf dem "Sputnik Spring Break"-Festival 2023 in Pouch (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) suchte die Polizei mit einem Foto nach dem Täter.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung sind bei der Polizei mehrere Hinweise zum mutmaßlichen Täter eingegangen. Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden.

Die Suche wurde daraufhin beendet.