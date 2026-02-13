Vorbereitung für Bundesgartenschau 2035 400 Dessau-Roßlauer bekommen Buga-Post: Wer macht mit bei Innovationswerkstätten?

Die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung verschickt Briefe an 400 ausgewählte Dessau-Roßlauer und lädt sie ein, an innovativen Werkstätten für die Buga 2035 teilzunehmen. Die sollen im März, April und im Juni stattfinden. Warum die Mitsprache der Bürger wichtig ist und wo jedermann mitmachen kann.