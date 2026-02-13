Haftbefehl gegen 25-Jährigen Verfolgungsjagd auf A9 bei Dessau - Mann flüchtet mit gestohlenem Auto und wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 25-Jähriger will sich in der Nacht zum Donnerstag einer Kontrolle auf der A9 entziehen. Bei Thalheim verunglückt er schwer. Aus dem Krankenhaus ging es für ihn direkt ins Gefängnis.