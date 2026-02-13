Eil
Haftbefehl gegen 25-Jährigen Verfolgungsjagd auf A9 bei Dessau - Mann flüchtet mit gestohlenem Auto und wird bei Unfall schwer verletzt
Ein 25-Jähriger will sich in der Nacht zum Donnerstag einer Kontrolle auf der A9 entziehen. Bei Thalheim verunglückt er schwer. Aus dem Krankenhaus ging es für ihn direkt ins Gefängnis.
Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Donnerstag, 12. Februar, ein Mann auf der B183 bei Thalheim mit seinem Auto verunglückt und wurde dabei schwer verletzt.