  4. Verfolgungsjagd auf A9 bei Dessau - Mann flüchtet mit gestohlenem Auto und wird bei Unfall schwer verletzt

Haftbefehl gegen 25-Jährigen Verfolgungsjagd auf A9 bei Dessau - Mann flüchtet mit gestohlenem Auto und wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 25-Jähriger will sich in der Nacht zum Donnerstag einer Kontrolle auf der A9 entziehen. Bei Thalheim verunglückt er schwer. Aus dem Krankenhaus ging es für ihn direkt ins Gefängnis.

Aktualisiert: 13.02.2026, 12:42
An der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen fuhr der Flüchtende ab und bog auf die B183 ein. Bei Thalheim verunfallte der 25-Jährige. Foto: Schmidt

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Donnerstag, 12. Februar, ein Mann auf der B183 bei Thalheim mit seinem Auto verunglückt und wurde dabei schwer verletzt.