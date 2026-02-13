Eine niedrigere Mehrwertsteuer soll die Gastronomie entlasten. Während Gäste nun auf günstigere Speisen hoffen, kämpfen Gastronomen der Region weiterhin mit steigenden Kosten.

Mehrwertsteuer sinkt auf sieben Prozent - Wird Essen gehen rund um Bitterfeld jetzt günstiger?

Im Restaurant „Heimathafen“ in Bitterfeld wird die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen begrüßt und in der Küche geht es fleißig her.

Bitterfeld/MZ. - Im Restaurant „Waldelefant“ im See- und Waldresort Gröbern sind die Preise auf der Speisekarte unverändert, wie Resortdirektorin Maria Bergmann mitteilt. Die Mehrwertsteuersenkung sei der Grund, dass das Restaurant die Preise stabil halten konnte. „Wäre die Senkung nicht gekommen, dann hätten wir unsere Preise erhöhen müssen, um alle Kosten decken zu können“, zeigt sich Bergmann erleichtert. Besonders stark hat der Anstieg des Mindestlohns zum 1. Januar 2026 seine Wirkung gezeigt, moniert die Resortdirektorin aus Gröbern. „Nicht weil viele unserer Mitarbeiter Mindestlohn verdienen, sondern weil wir alle Gehälter anheben mussten, damit im Lohngefüge der Abstand zwischen Hilfskraft (Mindestlohnverdiener), Facharbeiter und Abteilungsleiter bestehen bleibt und bessere Fachkenntnisse beziehungsweise das Tragen von mehr Verantwortung auch finanziell honoriert wird“, erklärt sie.