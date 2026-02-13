weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Fahrerflucht bei Kaufland in Weißenfels: Weißenfelser begeht Fahrerflucht auf Kaufland-Parkplatz: Wer ihm auf die Spur kam

Fahrerflucht bei Kaufland in Weißenfels Weißenfelser begeht Fahrerflucht auf Kaufland-Parkplatz: Wer ihm auf die Spur kam

Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Max-Planck-Straße in Weißenfels machte sich ein 58-Jähriger der Fahrerflucht schuldig. Wer ihn beobachtete und welche Strafe das Amtsgericht verhängte.

Von Meike Ruppe-Schmidt 13.02.2026, 16:30

Weißenfels/MZ. - Vor dem Weißenfelser Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 58-jähriger Weißenfelser wegen des Vorwurfs der Unfallflucht verantworten. Laut Anklage soll der Mann die Fahrerflucht im Juli letzten Jahres auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Weißenfelser Max-Planck-Straße begangen haben.