Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Max-Planck-Straße in Weißenfels machte sich ein 58-Jähriger der Fahrerflucht schuldig. Wer ihn beobachtete und welche Strafe das Amtsgericht verhängte.

Weißenfelser begeht Fahrerflucht auf Kaufland-Parkplatz: Wer ihm auf die Spur kam

Weißenfels/MZ. - Vor dem Weißenfelser Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 58-jähriger Weißenfelser wegen des Vorwurfs der Unfallflucht verantworten. Laut Anklage soll der Mann die Fahrerflucht im Juli letzten Jahres auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Weißenfelser Max-Planck-Straße begangen haben.