Das Abschlusstraining ist absolviert. Das Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal im Paul-Greifzu-Stadion kann kommen. Ein letztes Update.

Rugby-Tore stehen, Linien sind gezogen - Dessau ist bereit für das Rugby-Länderspiel gegen Portugal

DESSAU/MZ. - Die Rugby-Tore stehen, die Linien auf dem Rasen sind gezogen, das Paul-Greifzu-Stadion hat den letzten Schliff erhalten − kurz gesagt: Dessau-Roßlau ist bereit für ein besonderes Sportevent.

Angepfiffen wird es am Samstag um 13 Uhr. Im Paul-Greifzu-Stadion stehen sich die 15er-Nationalteams von Deutschland und Portugal in der Rugby Europe Championship gegenüber. Das Spiel wird definitiv stattfinden, das hat der Verband Rugby Deutschland am Donnerstag auf seiner Homepage bestätigt.

Beide Nationalteams sind bereits in der Stadt. Die deutschen Rugby-Männer haben am Freitag trainiert, auch die Portugiesen absolvierten nach einer kurzen Begutachtung der Dessauer Sportstätte ihren Capt’n Run, die letzte Einheit vor dem Spiel, im Greifzu-Stadion weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

„Bundestrainer Mark Kuhlmann hat sich bei mir explizit für die Schneeräumaktion am Wochenende bedankt“, sagt Ralph Hirsch vom Verein Anhalt-Sport, der federführend für die Ausrichtung des Rugby-Länderspiels in Dessau-Roßlau ist. „Sie ist eine zusätzliche Motivation für seine Spieler. Die haben sich darüber sehr gefreut, dass wir das gestemmt haben. Gott sei dank haben wir mit unserer Aktion den Platz schneefrei bekommen, sonst wäre er nicht bespielbar gewesen. Jetzt ist alles vorbereitet. Der Platz ist tief und das wird der deutschen Mannschaft gegen die favorisierten Portugiesen helfen.“

Mehr als 50 freiwillige Helfer haben am vergangenen Samstag tatkräftig mit reichlich Manpower dafür gesorgt, dass die Rugby-Männer gute Bedingungen in der Sportstätte vorfinden.

In dieser Woche hat sich die Resonanz der Rugby-Fans auf das EM-Spiel in Dessau-Roßlau spürbar gesteigert. „Durchschnittlich sind in den letzten Tagen 150 Karten über den Ladentisch gegangen“, berichtet Hirsch. „Der Ticketverkauf hat nochmal immens angezogen. Aufgrund des Tauwetters in den vergangenen Tagen sind jetzt auch die Stehplatz-Blöcke im Stadion freigegeben worden.“

Tickets sind an der Tageskasse am Dessauer Paul-Greifzu-Stadion erhältlich. Sie öffnet am Samstag um 11.30 Uhr. Die Anreise zum Spielort mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.