Nationalteam kommt nach Dessau Das verrückte Leben von Shawn Ingle: Er ist Rugby-Nationalspieler - und Formel-1-Weltmeistermacher
Das deutsche Rugby-Nationalteam kommt am Samstag nach Dessau. Mit dabei: Shawn Ingle, im Hauptberuf Formel-1-Ingenieur. Wie seine beiden Welten zusammenpassen.
12.02.2026, 10:00
Dessau/MZ - Zwischen Windkanal und Gedränge, zwischen Datenanalyse und Läufen in das Malfeld: Wenn Shawn Ingle von seinem Alltag erzählt, klingt das nicht nach zwei Leben, sondern nach einem, in dem es keinen Leerlauf gibt.