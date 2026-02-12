Das deutsche Rugby-Nationalteam kommt am Samstag nach Dessau. Mit dabei: Shawn Ingle, im Hauptberuf Formel-1-Ingenieur. Wie seine beiden Welten zusammenpassen.

Das verrückte Leben von Shawn Ingle: Er ist Rugby-Nationalspieler - und Formel-1-Weltmeistermacher

Shawn Ingle kann dank eines deutschen Großvaters den Adler auf der Brust tragen.

Dessau/MZ - Zwischen Windkanal und Gedränge, zwischen Datenanalyse und Läufen in das Malfeld: Wenn Shawn Ingle von seinem Alltag erzählt, klingt das nicht nach zwei Leben, sondern nach einem, in dem es keinen Leerlauf gibt.