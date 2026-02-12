In der Merseburger Straße in Weißenfels sind am Mittwochabend zwei Jugendliche aneinandergeraten. Was dabei passiert ist.

17-Jähriger attackiert 15-Jährigen in Weißenfels mit Flasche: Was dem Opfer dabei gestohlen wurde

Weißenfels/MZ. - Zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am Mittwochabend in der Merseburger Straße in Weißenfels gekommen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer Raubstraftat aus.