Raubstraftat im Burgenlandkreis 17-Jähriger attackiert 15-Jährigen in Weißenfels mit Flasche: Was dem Opfer dabei gestohlen wurde
In der Merseburger Straße in Weißenfels sind am Mittwochabend zwei Jugendliche aneinandergeraten. Was dabei passiert ist.
Aktualisiert: 12.02.2026, 12:46
Weißenfels/MZ. - Zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen ist es am Mittwochabend in der Merseburger Straße in Weißenfels gekommen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einer Raubstraftat aus.