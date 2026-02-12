Prozess am Landgericht Dessau Ohne Eintritt in den Tierpark, Menschen mit Messer bedroht - Muss 37-jähriger Mann in die Psychiatrie?
Ein 37-Jähriger steht als Beschuldigter vor dem Landgericht in Dessau. Ihm wird Hausfriedensbruch, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Mann sagt, er war in einer anderen Welt.
Dessau-Rosslau/MZ/TST. - Stellt der Mann mit Messer in der Hand eine Gefahr für andere dar? Seit Mittwoch muss das Landgericht Dessau diese Frage klären. In dem Prozess gegen einen 37-jährigen Mann soll entschieden werden, ob der Beschuldigte für möglicherweise lange Zeit in der Psychiatrie bleiben muss oder nicht.