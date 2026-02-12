Ein 37-Jähriger steht als Beschuldigter vor dem Landgericht in Dessau. Ihm wird Hausfriedensbruch, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Mann sagt, er war in einer anderen Welt.

Ohne Eintritt in den Tierpark, Menschen mit Messer bedroht - Muss 37-jähriger Mann in die Psychiatrie?

Dessau-Rosslau/MZ/TST. - Stellt der Mann mit Messer in der Hand eine Gefahr für andere dar? Seit Mittwoch muss das Landgericht Dessau diese Frage klären. In dem Prozess gegen einen 37-jährigen Mann soll entschieden werden, ob der Beschuldigte für möglicherweise lange Zeit in der Psychiatrie bleiben muss oder nicht.