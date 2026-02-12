Einen speziellen Einsatz hatten Beamte aus dem Polizeirevier in Dessau am Mittwoch, 11. Februar, im Dessauer Westen.

Mann verbrennt Möbel in Mülltonnen - Warum das ein Ordnungswidrigkeit darstellt und teuer werden kann

Dessau/MZ. - Einen speziellen Einsatz hatten Beamte aus dem Polizeirevier in Dessau am Mittwoch, 11. Februar.

Während einer Streife hatten die Polizisten gegen 13 Uhr im Kabelweg drei brennende Metalltonnen festgestellt. Vor Ort angekommen, trafen sie auf einen 48-jährigen Mann, der damit beschäftigt war, in den Tonnen alte Schrankteile zu verbrennen. Der Mann wurde durch die Polizeibeamten aufgefordert, das Feuer umgehend zu löschen, was er auch tat. Da der Betroffene durch das Verbrennen von Sperrmüll gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz verstieß, fertigten die Polizeibeamten eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das kann eine Geldstrafe zur Folge haben.

Die Entsorgung von Sperrmüll ist in Dessau-Roßlau bis einen Kubikmeter pro Person und Jahr übrigens kostenlos.