Das Sondervermögen, das der Bund der Stadt Halle zur Verfügung stellen wird, möchte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Keindorf auch im Bereich Ammendorf einsetzen. Vor allem die Verlängerung der Europachaussee hat Keindorf dabei im Blick.

Halle/MZ/EI. - In der Diskussion in Halle um die Verwendung der Bundesmittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ hat der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Keindorf eine stärkere Ausrichtung auf Verkehrs- und Wirtschaftsprojekte angemahnt.

Von den für die Stadt Halle vorgesehenen rund 116 Millionen Euro solle aus seiner Sicht vor allem die Verlängerung der Europachaussee im Bereich Ammendorf profitieren.

Mehrere Effekte, auch Erschließung neuer innerstädtischer Gewerbeflächen

Keindorf sieht darin mehrere Effekte zugleich: die Erschließung neuer innerstädtischer Gewerbeflächen entsprechend dem vom Stadtrat im März 2024 beschlossenen Vorentwurf des Flächennutzungsplans, eine Entlastung angrenzender Wohngebiete vom überregionalen Durchgangsverkehr sowie Fortschritte beim Stadtbahnprogramm im Abschnitt Merseburger Straße Süd. Erste Planungen habe die Stadt bereits in der Vergangenheit beauftragt.

Lesen Sie auch: Mehr Grün für den Marktplatz von Halle durch Sondervermögen? OB Vogt stellt neue Pläne vor

„Die Anwohner in Ammendorf und den angrenzenden Stadtteilen warten mittlerweile seit Jahrzehnten auf Verbesserungen der Infrastruktur vor Ort“, betonte Keindorf. Die Stadt sei daher gut beraten, die angedachte Sanierung des Stadthauses mit Mitteln aus dem Sondervermögen zu überdenken.