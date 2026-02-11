In Halle wird über die Verwendung des Sondervermögens für Infrastruktur diskutiert. Die Sanierung des historischen Stadthauses wird dabei zum Streitfall. Wie schlecht steht es wirklich um das Haus?

Warnung an Stadträte: „Dann haben wir eine Ruine am Marktplatz“

Das altehrwürdige Stadthaus am Marktplatz von Halle wird zum Streitobjekt.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist selten, dass der Oberbürgermeister persönlich bei der Sitzung eines Fachausschusses dabei ist. Normalerweise übernehmen Fachbereichsleiter und Beigeordnete diese Aufgabe. Doch am Dienstagabend ließ Alexander Vogt (parteilos) es sich nicht nehmen, für zwei Stunden im Planungsausschuss zu sitzen. Im Gepäck hatte er eine sehr deutliche Warnung.