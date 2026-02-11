Die brutal niedergeschlagenen Proteste im Iran wecken Erinnerungen bei Gerd Bonk. Warum nur wenige Europäer dem iranischen Revolutionsführer Ajatollah Chomeini so nah gekommen sein dürften wie der Geophysiker aus Sangerhausen.

Aus Najaf nach Sangerhausen: Der Wandteppich mit der Imam-Ali-Moschee erinnert Gerd Bonk an seine Zeit im Irak.

Sangerhausen - Es ist nicht so, dass der Teppich aus Najaf, Irak, komplett in Vergessenheit geraten wäre. Schließlich hängt er ja seit Jahren im Keller von Gerd Bonk in Sangerhausen. Und jedes Mal, wenn Bonk hier unten ist, fällt sein Blick auf das geknüpfte Kunstwerk, das die Imam-Ali-Moschee zeigt mit ihrem hohen Minarett, in sattem Rot und glänzendem Gold. Aber wirklich eine Rolle gespielt hat der Teppich für Bonk (81) nicht mehr.