Ob Elsnigk im Bereich der Kita eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde bekommt, hängt von einigen Faktoren ab. Die zurückgesetzte Lage könnte entscheidend sein.

Künftig mit Tempo 30 an der Kita in Elsnigk vorbei? Von diesen Kriterien hängt Entscheidung ab

Autos, die aus Richtung Osternienburg kommen, sind erst unmittelbar am Parkplatz vor der Kita in Elsnigk zu sehen.

Elsnigk/MZ. - Kann erwartet werden, dass Fahrer vorsichtig genug sind? Um diese Frage wird es gehen, wenn beurteilt werden soll, ob Elsnigk eine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommt. Das geht aus der umfangreichen Antwort des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auf die MZ-Anfrage hervor, ob die zulässige Geschwindigkeit vor der Kita auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert werden kann.