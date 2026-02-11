Einkaufen in der Lutherstadt Was Kunden über den neuen Aldi an der Berliner Chaussee in Wittenberg wissen müssen
Die Aldi-Filiale im Wittenberger Norden wird bis Ende des Jahres neu gestaltet. Warum dort ein Wohnhaus abgerissen wurde.
Aktualisiert: 11.02.2026, 10:10
Wittenberg/MZ. - Der Aldi-Markt an der Berliner Chaussee 75 in Wittenberg wird bis Ende des Jahres nicht nur größer und moderner: Es soll außerdem ein weiteres Geschäft auf dem Gelände entstehen. Am Bauzaun ist derzeit zu lesen, dass der Markt, der an den Toom-Baumarkt angrenzt, abgerissen und neugebaut werden soll. Außerdem wird ein Wohnhaus abgerissen.