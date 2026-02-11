Die Aldi-Filiale im Wittenberger Norden wird bis Ende des Jahres neu gestaltet. Warum dort ein Wohnhaus abgerissen wurde.

Was Kunden über den neuen Aldi an der Berliner Chaussee in Wittenberg wissen müssen

Das Wohnhaus, das einst zur Wiwog gehörte, ist bereits am 18. Januar abgerissen worden.

Wittenberg/MZ. - Der Aldi-Markt an der Berliner Chaussee 75 in Wittenberg wird bis Ende des Jahres nicht nur größer und moderner: Es soll außerdem ein weiteres Geschäft auf dem Gelände entstehen. Am Bauzaun ist derzeit zu lesen, dass der Markt, der an den Toom-Baumarkt angrenzt, abgerissen und neugebaut werden soll. Außerdem wird ein Wohnhaus abgerissen.