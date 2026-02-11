Eine Kassiererin soll in Aschersleben 9.500 Euro Bargeld aus der Kasse genommen haben.

Aschersleben/MZ - Für manch einen, der mit viel Bargeld arbeitet, erscheint die Verlockung groß, da vielleicht selbst einmal etwas Geld abzuzweigen. Eine 28-jährige Frau aus Aschersleben muss sich jetzt im Amtsgericht wegen der Unterschlagung einer größeren Geldmenge verantworten. Im Januar 2025 soll sie bei zehn Straftaten insgesamt mehr als 9.500 eingesteckt haben, um das Geld für sich selbst zu nutzen, wirft ihr die Staatsanwältin aus Magdeburg vor.