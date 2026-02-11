Nach monatelanger Spannung bei den Stadtwerken Quedlinburg steht der neue Co-Geschäftsführer fest – und er soll sofort eingreifen. Wer er ist, welche Aufgaben er übernimmt und warum der Aufsichtsrat jetzt Tempo macht.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH bekommt eine Doppelspitze: Geführt wird das Unternehmen künftig durch zwei Geschäftsführer.

Quedlinburg/MZ. - Die Doppelspitze für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH steht: Wie durch den Aufsichtsrat vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der Belegschaft und dem bisher alleinigen Geschäftsführer beschlossen, ist die Stelle eines zweiten Geschäftsführers ausgeschrieben worden. Die Entscheidung über die Besetzung der Position ist gefallen, erklärte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage.