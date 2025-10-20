Nach internen Konflikten bei den Stadtwerken Quedlinburg und verschobenen Entscheidungen im Aufsichtsrat soll nun eine Doppelspitze in dem kommunalen Unternehmen für Ruhe sorgen. Doch nicht alle sind überzeugt.

„Doppelspitze“ für Stadtwerke Quedlinburg: Wie Unternehmen aus Dauerzoff geführt werden soll

Bei den Stadtwerken Quedlinburg brodelt es seit Monaten. Jetzt soll eine Doppelspitze die Konfliktsituation auflösen.

Quedlinburg/MZ. - Die Geschäftsführung der Stadtwerke Quedlinburg soll neu und erweitert aufgestellt werden. Das hatte der Aufsichtsrat beschlossen, nachdem er zuvor die Entscheidung, wie es an der Spitze des kommunalen Unternehmens weitergehen soll, wegen des Konflikts zwischen Mitarbeitern und dem Geschäftsführer mehrfach verschoben hatte. Nun ist Weiteres bekannt.