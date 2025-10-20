Im April erhielt Ricky Bornschein die schockierende Diagnose: Krebs. Wie sich der Fußballprofi aus Sachsen-Anhalt zurück auf den Platz gekämpft hat.

"Die Therapie hat vieles kaputtgemacht": Ricky Bornschein ist nach seiner Krebserkrankung zurück auf dem Platz

Ricky Bornschein (r.) kann wieder auf dem Platz kämpfen.

Aue/MZ/FAB - Die Haare sind kürzer, das fällt auf. Sonst aber sieht Ricky Bornschein unverändert aus. Der Krebs hat beim Fußballprofi aus Reinsdorf, einem Stadtteil von Nebra (Burgenlandkreis), äußerlich keine Spuren hinterlassen. „Ich musste mir aber vieles wieder erkämpfen, die Körner zurückholen“, sagt Bornschein nach seinem Comeback für Drittligist Erzgebirge Aue. „Durch die Krankheit ist der Körper heruntergefahren, die Therapie hat vieles im Körper kaputtgemacht.“